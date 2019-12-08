США возобновили переговоры с талибами

Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки.

Соединенные Штаты и движение «Талибан» возобновили 7 декабря мирные переговоры. Это произошло через три месяца после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прервать диалог, главной целью которого является прекращение войны в Афганистане.

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Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки, рассказал источник в администрации США «Голосу Америки», передает “Радио Свобода”.

«Цель обсуждения – снижение насилия, которое приведет к переговорам внутри Афганистана и перемирия», – сказал источник. Американскую делегацию вновь возглавил Залмай Халилзад, спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане.

В конце встречи представитель «Талибана» написал в твиттере, что обе стороны продолжат дискуссию 8 декабря. «Переговоры начались с того момента, на котором они остановились. Мы обсудили подписание соглашения и сопутствующие вопросы», – заявил Сухая Шахин, не приведя деталей.

В сентябре Трамп прервал мирные переговоры с талибами после гибели 12 человек в результате взрыва в Кабуле. Тогда было убито одного американского военного.

В конце ноября Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Он подтвердил, что его администрация возобновила переговоры с талибами, а «Талибан» готов к прекращению огня. Это заявление подтвердили и сами талибы.