В России "заминировали" лекцию профессора, который осудил аннексию Крыма

В российской Казани сорвали лекцию профессора Андрея Зубова, известного своей критикой политики РФ в Украине и незаконной аннексии Крыма.

Сотрудники правоохранительных органов вывели всех собравшихся после якобы поступившего звонка о заложенной в музее советских игровых автоматов, где проходила лекция, бомбе.

Об этом в субботу, 23 мая, Зубов сам рассказал Дождю в телефонном разговоре.

Историк сказал, что как только он прилетел в Казань, то узнал, что организаторам лекции отказали в двух местах. После этого было решено провести ее в частном музее советских игровых автоматов.

Читайте такжеВ Москве студенты сорвали лекцию лидера "Антимайдана": "вы организатор бандитских группировок"

Сразу после того, как Зубов приготовился читать лекцию, к зданию музея приехали пожарные машины, в зал вошли полицейские и попросили всех собравшихся выйти из помещения. Как объяснили сотрудники правоохранительных органов, поступил звонок о якобы заложенной в музее бомбе.

После этого было принято решение перенести проведение лекции в кафе неподалеку.

#казань#зубов#лекция В музей игр. автоматов якобы заложили бомбу. Всех выгнали на улицу. Перешли в какую то чайхану pic.twitter.com/t1PhsXDtoP — Алекс Кудрин (@lex_kudrin) May 23, 2015

Сотрудники заведения согласились пустить более 50 человек. Зубов там смог прочесть лекцию «Причины автаркично-авторитарного рецидива в сегодняшней России».

Как рассказали организаторы мероприятия, в заведении и на улице находились сотрудники центра «Э». Также, по их словам, за местом, где читалась лекция, наблюдали.

Справка. Андрей Зубов - советский и российский историк, религиовед и политолог, доктор исторических наук. Бывший профессор МГИМО, уволенный из университета за открытое несогласие с оккупацией Крыма.