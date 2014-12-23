Признание передачи Крыма Украине незаконной может привести к войне по всему периметру России - историк

Об этом он заявил в интервью изданию gordonua.com.

"Заявление Матвиенко не укладывается в рамки как международного права, так и здравого смысла. Решение о передаче Крыма было принято в другом государстве – Советском Союзе, двумя его республиками. Соответственно, нынешняя Российская Федерация к нему имеет, самое большее, отношение продолжательства", - сказал историк.

Он напомнил, что в Советском Союзе многократно происходили передачи тех или иных территорий от одной союзной республики к другой и создавались новые союзные республики. Например, Казахстан и Киргизия были созданы из состава Российской Федерации, Таджикистан – из состава Узбекистана. Из России Беларуси в 1929 году были переданы Витебская и Могилевская губернии. Карелия, которая была независимой, объявлена Карело-Финской Советской Республикой, а затем была включена в состав Российской Федерации.

Читайте такжеЯценюк сравнил Путина с наркоманом: он нуждается в новых аннексиях"Если мы будем считать решения советских властей законными, значит, все эти действия законны. Если же мы будем считать их незаконными, значит, все эти действия незаконны, включая и само создание СССР в 1922 году", - добавил Зубов.

Опаской по отношению к попыткам России оправдывать преступления "задним числом" он объясняет внезапные визиты глав Беларуси и Казахстана в Киев.

"Я считаю, что действия, которые предложила Матвиенко, абсолютно незаконны и порочат окончательно наше Законодательное собрание. Также они открывают опаснейший прецедент, который может привести к войне на территории постсоветского пространства. Не только между Украиной и Россией, но практически по всему периметру нынешней Российской Федерации", - резюмировал Зубов.

Справка. Андрей Зубов - советский и российский историк, религиовед и политолог, доктор исторических наук. Бывший профессор МГИМО, уволенный из университета за открытое несогласие с оккупацией Крыма.