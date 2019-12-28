цей матеріал доступний українською

В Ираке протестующие захватили территорию нефтяного месторождения

21:38, 28 декабря 2019
Мир
139 0
Иллюстрация REUTERS

Иранцы требуют от работников отключить электроэнергию на нефтепромысловом объекте и прекратить все работы, пишет DW.

Читайте такжеПротесты в Ираке: президент пос в отставку

Как сообщал УНИАН, протесты в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, здравоохранением, а также общей коррупцией. Всего погибло более 400 человек.

Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ирак#нефть#протесты