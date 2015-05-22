На севере Индии построят самый большой в мире индуистский храм на 20 тысяч человек

В Индии построят самый большой в мире индуистский храм. Об этом сообщает The Telegraph. Землю для создания культового сооружения, получившего название Viraat Ramayan Mandir, выделили проживающие на этой территории мусульмане, передает Lenta.ru.

«Без помощи людей, исповедующих ислам, было бы сложно претворить в жизнь мечту о создании храма. Обычно землю под строительство выделяют индуисты, а не мусульмане», — заявил один из представителей фонда Mahavir Mandir Trust, занимающегося строительством.

Возведение храма начнут в июне в Бихаре, одном из самых бедных индийских штатов, неподалеку от границы с Непалом. Стоимость проекта составляет пять триллионов рупий. Планируется, что культовое сооружение будет в два раза выше храма Ангкор-Ват и сможет вместить около 20 тысяч человек.

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Индуизм в стране исповедуют 80 процентов населения — более 827 миллионов человек.

В настоящее время Ангкор-Ват, расположенный в Камбодже, является самым большим в мире индуистским храмовым комплексом. Он был построен в первой половине XII века.