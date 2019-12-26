New York Times: В России критиков Кремля начали высылать в Арктику служить в армии

Москва придумала новый способ репрессировать своих граждан, которые не согласны с ее политикой

Попробовав ряд способов закрыть рот своему заметном критику Алексею Навальному и его сторонникам, власти России на этой неделе перешли к новому рецепту. Одного из ключевых соратников оппозиционера схватили, вручили повестку и отправили служить в Арктику.

Об этом пишет New York Times. 23-летний Руслан Шаведдинов, который был одним из руководителей Антикоррупционного фонда Навального, был задержан в понедельник в своей московской квартире. Его мобильный телефон был выключен. Поэтому он не мог сказать коллегам или адвокату, что с ним происходило. Союзники Навального быстро подняли тревогу той же ночью, когда узнали, что Шаведдинов исчез. А двери в его квартире были выбиты.

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Юристы и активисты фонда, многие из которых хорошо знакомы с преследованиями со стороны властей, бросились искать Шаведдинова в отделениях полиции. Они даже подали заявление об исчезновении человека. Но в четверг они узнали, что их соратник уже за 5,6 тысяч километров от Москвы на архипелаге Новая Земля в Арктическом океане. Как оказалось, его отправили туда служить на военно-воздушной базе.

Навальный, который остается одним из немногих открытых критиков Кремля в России, обвинил в этом лично Владимира Путина.

«Кажется будто Путин сам написал план по изоляции нашего Руслана», - написал он на странице в Twitter.

«Я впечатлен масштабом примененных методов и мер: его SIM-карту деактивировали, ФСБ выломала дверь. За несколько дней несколько самолетов завезли его на Новую Землю», - добавил он.

Архипелаг, который состоит из двух основных островов, расположен в суровых климатических условиях. Даже в августе здесь температура изредка поднимается до 10 градусов по Цельсию. Примерно четверть территории Новой Земли постоянная покрыта льдом. В 1961 году СССР испытал здесь самую мощную в истории ядерную бомбу.

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В России граждане мужского пола от 18 до 28 лет проходят военную службу обязательно. Призывников часто отправляют подальше от дома, где они становятся жертвами жестокой дедовщины со стороны старших солдат. В октябре российский призывник Рамиль Шамсутдинов убил 8 солдат своей части в Сибири. Позднее он сказал своему адвокату, что условия в его части были похожими на условия в тюрьме. И что офицеры запрещали ему спать в течение нескольких дней, заставляя чистить туалеты.

«Служба в армии стала механизмом заключения. Теперь это очередной способ лишить людей свободы», - написал Навальный в Twitter.