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В Индии старый Boeing "намертво" застрял под мостом во время перевозки (видео)

16:21, 24 декабря 2019
Мир
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Самолет плотно засел между дорогой и эстакадой / скриншот из видео

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Видео инцидента было опубликовано в Twitter-аккаунте The Times of India.

Инцидент произошел в индийском штате Западная Бенгалия неподалеку от города Дургапур.

Грузовик, перевозивший старый самолет без крыльев и хвостовой части, не рассчитал высоту и застрял под мостом. Судно плотно засело между дорогой и эстакадой.

Воздушное судно Boeing B737 принадлежал Почте Индии и был списан в 2018 году. Его транспортировали из аэропорта Калькутты.

Как сообщал УНИАН, вечером 9 декабря в проливе Дрейка произошла авиакатастрофа. Здесь разбился самолет Военно-воздушных сил Чили C130 Hercules, на борту которого находились 38 человек.

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Теги: #Индия#Boeing