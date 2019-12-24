В Индии старый Boeing "намертво" застрял под мостом во время перевозки (видео)

Воздушное судно Boeing B737 принадлежал Почте Индии и был списан в прошлом году.

В Индии старый самолет «намертво» застрял под мостом во время перевозки.

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Видео инцидента было опубликовано в Twitter-аккаунте The Times of India.

Инцидент произошел в индийском штате Западная Бенгалия неподалеку от города Дургапур.

Грузовик, перевозивший старый самолет без крыльев и хвостовой части, не рассчитал высоту и застрял под мостом. Судно плотно засело между дорогой и эстакадой.

Воздушное судно Boeing B737 принадлежал Почте Индии и был списан в 2018 году. Его транспортировали из аэропорта Калькутты.

Watch: Truck carrying abandoned aircraft gets stuck under bridge in #Durgapur in #WestBengalpic.twitter.com/D7JfNq8FYH — TOI Kolkata (@TOIKolkata) December 24, 2019

Как сообщал УНИАН, вечером 9 декабря в проливе Дрейка произошла авиакатастрофа. Здесь разбился самолет Военно-воздушных сил Чили C130 Hercules, на борту которого находились 38 человек.