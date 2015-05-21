Книжный рынок России накрыла волна антиукраинской графомании (фото)
Политический заказ породил в России волну литературы об Украине, ее несуществовании, гибели, продаже, распаде и проигрыше.
Такими трудами завалены "исторические" полки российских книжных магазинов, фото с одного из которых обнародовал украинский историк, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов на своей странице в Facebook.
"Петербург. Один из красивейших городов мира. Книжный магазин в доме Зингера. Отдел история. "Иди и смотри", - написал он.
Читайте такжеАзаров заявил, что видит Украину федеральным государствомНа опубликованных фото соседствуют десятки негативно оценочных работ о Донбассе, Украине и Майдане. Рядом стоят книги известных кремлевских идеологов Дугина, Рожина и Лимонова, неизвестных графоманов, а также экс-премьера Украины Николая Азарова.
Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация наблюдается в Крыму.