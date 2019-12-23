В США вследствие массового ДТП с участием 63 машин пострадали десятки людей

35 человек с различными травмами, в том числе и критическими, доставили в больницы.

В штате Вирджиния, США, во время столкновения 63 автомобилей пострадали как минимум 35 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию штата.

35 человек с различными травмами, в том числе и критическими, доставили в больницы. Данных о погибших полиция не предоставляет.

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Ранее сообщалось, что в восточной Вирджинии из-за тумана и льда от 35 до 45 машин попали в аварию вследствие цепной реакции.

По сообщениям властей, столпотворение автомобилей в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыло обе стороны автомагистрали между штатами.

Полиция штата Вирджиния заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и льда.