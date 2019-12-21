Журнал Time назвал 28 женщин, которые стали «первыми» в 2019 году

Открыли перечень женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США.

Журнал Time составил список из 28 женщин, которые стали «первыми» в 2019 году.

Открыли перечень женщины-представительницы коренного народа Америки, которые впервые за 200 лет стали членами Конгресса США: Дэб Хааланд и Шарис Дэвидс. Список опубликован на сайте Time, пишет theБабель.

Далее идет Гита Гопинат — первая женщина, получившая должность главного экономиста МВФ.

Нэнси Пелоси стала первой женщиной, которую избрали спикером палаты представителей Конгресса США.

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Зузана Чапутова — первая женщина, ставшая президентом Словакии.

Урсула фон дер Ляйен — первая глава Европейской комиссии.

Софи Вильмес — первая женщина, ставшая премьер-министром Бельгии.

Сандра О стала первой женщиной азиатского происхождения, которая получила две награды кинопремии «Золотой глобус».

Мексиканская актриса Ялица Апарисио стала первой представительницей коренных народов Америки, которую номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Али Строкер — первая женщина в инвалидной коляске, которая удостоилась награды Tony - премии, которую ежегодно присуждают за достижения в области американского театра, включая музыкальный театр.

Рут Картер — первая женщина-афроамериканка, получившая «Оскар» в номинации «Лучший художник по костюмам».

Американская рэп-исполнительница Cardi B. стала первой женщиной, получившей награду за лучший рэп-альбом премии «Гремми».

Американская певица Рианна стала первой женщиной-афроамериканкой, которая возглавила бренд, который вошел в состав международного модного холдинга LVMH. Кроме того, певица стала первой женщиной-афроамериканкой, чей альбом продержался в чарте Billboard 200 на протяжении 200 недель.

Первая женщина-лыжница, которая выиграла все 17 этапов чемпионата мира по горнолыжному спуску — Микейла Шиффрин.

Арьес Сусанти Рахаю — первая женщина, занимающаяся спортивным скалолазанием, которая поднялась на 15 метров менее чем за 7 секунд.

Ли На — первая женщина азиатского происхождения, которую включили в Международный зал теннисной славы.

Симона Байлс — первая гимнастка, которая выиграла 25 медалей чемпионата мира.

Астронавтки NASA Кристина Кокс и Джессика Меир — женщины, которые впервые в истории космонавтики одновременно вышли в открытый космос.

Бригитта Косгей — первая женщина, которая стала мировой рекордсменкой марафона среди женщин, бегущих в смешанной эстафете.

Карен Уленбек — первая женщина, получившая Абелевскую премию по математике.

Писательница Бернардин Эваристо — первая темнокожая женщина, получившая Букеровскую премию.

Тенгку Маймун Туан Мат — первая женщина, ставшая Верховным судьей Малайзии.

Джанет Мок — первая женщина-трансгендер, которая подписала контракт с крупной компанией, такой как Netflix.

Лора Йигер — первая женщина, которая возглавила армейскую пехотную дивизию армии США.

Вонгечи Муту — первая художница, чьи работы демонстрировались на фасаде Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке.