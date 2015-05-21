На строительстве объектов ЧМ-2022 по футболу в Катаре за год погибли свыше 400 мигрантов

При строительстве объектов чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре в 2014 году погиб 441 рабочий из Индии и Непала. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, размещенном на ее сайте.

Организация не сообщает причины смерти рабочих. В отчете Amnesty International говорится, что Катар не реализовал обещанные реформы для улучшения условий работы трудовых мигрантов. Организация также призывает Международную федерацию футбола (ФИФА) вмешаться в ситуацию, сообщает Lenta.ru.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в Катаре трудовым мигрантам из таких стран, как Непал, Шри-Ланка и Индия, не выплачивают зарплату, они работают в очень тяжелых условиях и погибают от истощения. Кроме того, многие лишились своих документов, из-за чего некоторые оказались в тюрьме. Правительство эмирата утверждает, что улучшило условия жизни и труда гастарбайтеров.

Читайте такжеФинал Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет зимой

При этом правительство Катара подтверждало данные отчета DLA Piper, согласно которым с 2012 по 2013 год на строительстве в местности Гульф погибли 964 рабочих из Непала, Индии и Бангладеш.

На строительстве объектов для ЧМ-2022 в Катаре трудятся 1,4 миллиона мигрантов. По оценкам Amnesty International, 90 процентов всех работающих в Катаре людей составляют иностранцы.

Чемпионат мира по футболу 2022 года должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.