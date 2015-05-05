"Талибан" договорился с Афганистаном и ООН о возобновлении работы своего политического офиса в Катаре

Однако расхождения во взглядах на иностранные войска пока преодолеть не удалось, сообщает агентство Reuters.

В двухдневной "неофициальной встрече" на территории Катара приняли участие по крайней мере 40 делегатов. Переговорщики договорились, что "Талибан" откроет заново свой офис в Дохе, столице Катара.

Также участники встречи призвали исключили руководителей "Талибана" из списка международных террористов, что позволило бы им путешествовать и вести переговоры.

Читайте также"Талибан" приветствует убийство карикатуристов Charlie HebdoОднако сторонам не удалось достичь договоренностей о прекращении огня - "Талибан" заявляет, что будет продолжать вооруженную борьбу до полного вывода иностранных войск из страны, а власти Афганистана утверждают, что подавляющая часть иностранных военных уже покинула страну, остались только инструкторы, потребность в которых отпадет в случае прекращения огня "Талибаном".

Впервые политический офис "Талибана" был открыт в Дохе в 2013 году.