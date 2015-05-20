Организаторы Евровидения впечатлили ярким световым шоу

При оформлении сцены задействованы только экологичные светодиодные светильники. Это Евровидение объявлено первым сертифицированным экологически чистым международным мероприятием - Green Event.

По итогам голосования в финал конкурса, который пройдет 23 мая, вышли Албания, Армения, Бельгия, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Румыния, Эстония и Россия.

Читайте такжеВ Австрии готовятся к первому "зеленому" Евровидению

Представителям из Молдавии, Нидерландов, Финляндии, Македонии, Белоруссии и Дании придется ехать домой.

Второй полуфинал состоится 21 мая. На сцену выйдут участники из Азербайджана, Кипра, Чехии, Исландии, Ирландии, Израиля, Латвии, Литвы, Мальты, Черногории, Норвегии, Польши, Португалии, Сан Марино, Словении, Швеции и Швейцарии.

В финал 23 мая автоматически попадают Австрия как победитель прошлогоднего конкурса, а также Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания как организаторы конкурса. Впервые в Евровидении примет участие Австралия, чей представитель также выступит сразу в финале.

Напомним, что Украина в этом году не принимает участия в конкурсе. Организаторы, и артисты посчитали неуместным готовиться к развлекательному шоу на фоне нынешней ситуации в стране.