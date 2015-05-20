"Tвиттер" президента США установил рекорд Гиннеса
09:30, 20 мая 2015Мир
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Президент США Барак Обама установил рекорд Гиннеса, получив миллион подписчиков на свой новый аккаунт в социальной сети "Твиттер" за 5 часов после создания.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает "Коммерсант".
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Прежний мировой рекорд принадлежал американскому актеру Роберту Дауни-младшему. В апреле 2014 года аккаунт актера в социальной сети "Твиттер" набрал миллион подписчиков за 23 часа и 22 минуты.
Аккаунт президента США в "Tвиттер" был создан в понедельник. За день Барак Обама опубликовал 3 записи и подписался на 65 других пользователей.
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