"Tвиттер" президента США установил рекорд Гиннеса

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, передает "Коммерсант".

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Прежний мировой рекорд принадлежал американскому актеру Роберту Дауни-младшему. В апреле 2014 года аккаунт актера в социальной сети "Твиттер" набрал миллион подписчиков за 23 часа и 22 минуты.

Аккаунт президента США в "Tвиттер" был создан в понедельник. За день Барак Обама опубликовал 3 записи и подписался на 65 других пользователей.