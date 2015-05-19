Обама за сутки собрал в Twitter более 1,5 миллиона фолловеров - BBC

Белый дом подтвердил, что президент США открыл в сети Twitter частный аккаунт.

Об этом сообщает BBC Украина.

Количество тех, кто за ним следит, очень быстро растет - всего за несколько часов страница получила более миллиона фолловеров.

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Имя президента в Twitter - @POTUS (аббревиатура от Президент Соединенных Штатов, President Of The United States).

"Привет, Twitter! Это Барак. Действительно! Через шесть лет мне наконец разрешили открыть мой собственный аккаунт", - таким был первый твит Барака Обамы.

В 2007 году в сети микроблогов было открыто официальную страницу господина Обамы - @BarackObama. Ее ведут работники его штаба, а под твитами, написанными собственноручно, президент до сих пор ставил свои инициалы - BO.

Этот аккаунт имеет уже 59,3 млн фолловеров.

"Twitter-аккаунт @POTUS станет новым способом для президента Обамы общаться с народом без посредников, а все твиты пишет исключительно он сам", - сказано в блоге на официальном веб-сайте Белого дома.

"Президент Обама стремится сделать свою администрацию самой открытой и самой доступной в истории, и страница @POTUS предоставит американцам новый способ выразиться из важнейших для них вопросов".

В Twitter дрезидент Обама следит лишь за 65 людьми, среди которых Билл Клинтон, Джордж Буш и его жена, известная в сети микроблогов под ником @FLOTUS - аббревиатура от английского названия ее титула первой леди.

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Среди тех, за кем следит Барак Обама, до сих пор нет ни Хиллари Клинтон, ни Дэвида Кэмерона.

Бывший папа римский Бенедикт XVI в первый день открытия своего официального аккаунта в Twitter в декабре 2012 года привлек почти 280 000 фолловеров.

За аккаунтом, который сейчас ведет папа Франциск, следят 6,1 млн пользователей.