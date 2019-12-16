Столкновение катера с лайнером на Дунае: украинца-капитана повторно арестовали

Капитана круизного лайнера Viking Sigyn снова поместили под стражу из-за опасения, что он может попытаться скрыться до того, как состоится суд.

В Будапеште повторно арестовали украинца-капитана судна Viking Sigyn, в результате столкновения которого с туристической лодкой на Дунае погибли 28 человек.

Читайте такжеАвария на Дунае: затонувший в Будапеште катер вытащили из реки, нашли еще 4 телаСоответствующее решение принял Центральный районный суд Пешта, сообщает AP.

В решении суда отмечается, что капитана судна снова поместили под стражу из-за опасения, что он может попытаться скрыться до того, как состоится суд.

Отмечается, что соответствующее решение суда может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая в Будапеште на реке Дунай произошло столкновение прогулочного катера «Русалка» с круизным лайнером Viking Sigyn. В результате аварии катер перевернулся и затонул.

На борту «Русалки» находились 35 человек – туристы из Южной Кореи и члены экипажа. 26 из них и двое венгров – членов экипажа погибли. Эту трагедию называют самой ужасной катастрофой на Дунае за последние полвека.

30 мая венгерская полиция задержала капитана круизного лайнера 64-летнего украинца, а 1 июня суд его арестовал.

12 июня суд выпустил его под залог с обязательством носить электронный браслет.