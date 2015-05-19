Двухэтажный голубой дом с двориком и лужайкой плавает по реке в Лондоне (фото, видео)
Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запустил по Темзе плавучий дом.
Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Instagram.
Двухэтажное здание голубого цвета с двориком и лужайкой будет плавать по реке в Лондоне до 24 мая, передает Lenta.ru.
Как уточняет The Daily Mirror, высота сооружения составляет 8 метров, а вес — 70 тонн. На постройку дома ушло около четырех месяцев.
В здании, плавающем по Темзе, будут проводиться общественные мероприятия и вечеринки. Один из ужинов приготовит мишленовский шеф-повар Роберт Ортис. Отмечается, что посетители необычного строения увидят из окон районы Челси, Вестминстер и Кэнэри-Уорф.
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На одну ночь (на 23 мая) дом, который включает две спальни, гостиную и ванную комнату, будет сдан в аренду. Плавучее жилье можно будет снять через Airbnb, однако как именно это сделать, пока не уточняется.
Менеджер Airbnb в Великобритании Джеймс МакКлюр (James McClure) отметил, что пребывание в таком здании подарит постояльцам незабываемые впечатления. «Лондон уже третий по количеству предложений город в Airbnb и одно из основных туристических направлений мира», — сказал МакКлюр.
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В конце апреля на сервисе появилось предложение провести ночь в комнате, в которой в начале 1990-х жили вокалист американской группы Nirvana Курт Кобейн и его жена, певица Кортни Лав. Цена аренды спальни составила 290 долларов.