Двухэтажный голубой дом с двориком и лужайкой плавает по реке в Лондоне (фото, видео)

Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Instagram.

Двухэтажное здание голубого цвета с двориком и лужайкой будет плавать по реке в Лондоне до 24 мая, передает Lenta.ru.

Как уточняет The Daily Mirror, высота сооружения составляет 8 метров, а вес — 70 тонн. На постройку дома ушло около четырех месяцев.

В здании, плавающем по Темзе, будут проводиться общественные мероприятия и вечеринки. Один из ужинов приготовит мишленовский шеф-повар Роберт Ортис. Отмечается, что посетители необычного строения увидят из окон районы Челси, Вестминстер и Кэнэри-Уорф.

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На одну ночь (на 23 мая) дом, который включает две спальни, гостиную и ванную комнату, будет сдан в аренду. Плавучее жилье можно будет снять через Airbnb, однако как именно это сделать, пока не уточняется.

It’s “Primrose Hill meets Pixar’s ‘Up’” and it’s tugging along the Thames for all of London to see. #FloatingHouse Фото опубликовано Airbnb (@airbnb) Май 18 2015 в 2:35 PDT

Менеджер Airbnb в Великобритании Джеймс МакКлюр (James McClure) отметил, что пребывание в таком здании подарит постояльцам незабываемые впечатления. «Лондон уже третий по количеству предложений город в Airbnb и одно из основных туристических направлений мира», — сказал МакКлюр.

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В конце апреля на сервисе появилось предложение провести ночь в комнате, в которой в начале 1990-х жили вокалист американской группы Nirvana Курт Кобейн и его жена, певица Кортни Лав. Цена аренды спальни составила 290 долларов.