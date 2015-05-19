В Лондоне начинается выставка цветов и ландшафтного дизайна

Грандиозное шоу каждый год начинается 20 мая и длится 5 дней. И хотя до открытия еще день, но у британцев все уже, конечно, готово, передает Эспрессо. Сhelsea Flower Show считается своеобразным законодателем моды в сфере садовой архитектуры и ландшафтного дизайна, поэтому каждый год в столицу Британии продемонстрировать свое искусство съезжаются лучшие дизайнеры со всего мира. К участию в шоу допускаются только лучшие.

Первые два дня выставку могут посетить только члены Королевского Садоводческого Сообщества. А уже следующие три дня ее посещает более 157 тыс. людей ежедневно. И посмотреть, действительно, есть на что, ведь впечатляющего на Chelsea Flower Show – множество. В частности, синхронные пловчихи демонстрируют на себе шляпки, сделанные из 800 хризантем.

Сады делятся на несколько категорий. Среди них сады на крышах, изящные сады, городские сады, сады внутренних двориков. Кроме того, в последний день выставки ее посетители смогут принять участие в разработке дизайна садового участка.

На выставке можно также приобрести редкие виды растений для собственного дома. Также здесь можно купить семена, саженцы растений, литературу о садоводстве или получить бесплатную консультацию по дизайну, понравившегося цветника и уходу за ним.

На подготовку ежегодной выставки садоводам нужно 18 месяцев, поэтому, пока посетители наслаждаются красотой экспозиции, около 800 мастеров своего дела уже работают над подготовкой следующей выставки, которая состоится через год.

Оценивает выставку жюри, награды присуждаются в каждой из категорий отдельно. Что интересно, количество наград в шоу не ограничено. Жюри вполне может присудить несколько золотых медалей в одной категории.

История Chelsea Flower Show в Лондоне началась в 1913 году. А первое подобное мероприятие прошло в 1826 году в Кенсингтоне, в садах Королевского Садоводческого Сообщества, откуда "переехал" в Челси на 11 га садов Королевского госпиталя.