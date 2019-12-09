В Евросоюзе никто не думает об отмене санкций против РФ просто так - Боррель

Сегодня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассмотрел дальнейшие перспективы встречи в "нормандском формате".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что в Евросоюзе никто не думает об отмене санкций против Российской Федерации без получения результата по вопросам, которые вызвали их введение.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

В частности, в контексте сегодняшнего саммита "нормандского формата" в Париже его попросили сообщить личную позицию относительно того, когда будут ослаблены экономические санкции против РФ - после получения определенного существенного прогресса в переговорах в ближайшие недели и месяцы или после полного воплощения Минских соглашений.

Боррель сказал, что важность дела заключается не в его личной позиции, а в позиции всего Совета ЕС с участием всех стран-членов.

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"Что касается Украины, мы ничего ни делали кроме того что получали информацию о перспективах встречи в "нормандском формате». Не было каких-либо других мнений или позиций. Давайте посмотрим, что там произойдет. Но четко понятно, что никто не думает о снятии санкций без получения результата на вопросы, которые вызвали (введение) тех санкций", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлила действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

В декабре Совет ЕС рассмотреть вопрос о возможности продления действия этих санкций еще не полгода.