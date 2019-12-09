В Париже из-за забастовки образовались рекордные пробки длиной 631 километр

Рекорд утренних пробок на парижских дорогах был побит в понедельник утром.

Из-за продолжения забастовки во Франции пробки в парижском регионе утром в понедельник побили рекорд и достигли 631 километра.

Накануне нового дня демонстраций во Франции, запланированного на вторник, компания SNCF, оператор французских железных дорог, а также парижский оператор автобусов и метро RATP объявили о перебоях в работе транспорта, сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

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Рекорд утренних пробок на парижских дорогах был побит в понедельник утром, 631 километр совокупных пробок был зафиксирован в 8.53 утра.

Последний рекорд был в октябре прошлого года - 629 километров.

Абсолютный рекорд пробок в Иль-де-Франсе, однако, датируется февралем 2018-го (739 км совокупных пробок, в основном из-за снегопада).

Крупнейшая за последнее время забастовка во Франции связана с предложенной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформой - речь идет об универсальной пенсионной системе, потому что сейчас во Франции работают десятки различных пенсионных программ.