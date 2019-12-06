В Словакии 5 человек погибло во время взрыва газа в многоэтажке (фото)

Несколько человек попали в ловушку на крыше горящего здания.

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва газа, который произошел 6 декабря в 12-этажном доме в городе Прешов на востоке Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

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Пожарные заявили, что люди попали в ловушку на крыше, а здание горит и может обвалиться. Взрыв произошел между 9-м и 12-м этажами, и несколько человек убежали на крышу.

Полиция назвала ситуацию очень серьезной.

Пресс-секретарь спасательных служб Алена Кркова заявила, что десятки людей могут быть ранены.