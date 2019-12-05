Российскую порнозвезду обвинили в пропаганде нацизма

Порнозвезда Лола Тейлор нарисовала серп и молот рядом со свастикой.

Известную российскую актрису фильмов "18+" Лолу Тейлор (настоящее имя Анна Лисовская) обвинили в пропаганде нацизма после того, как она презентовала свою новую коллекцию картин.

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Видео с картинами Лолы Тейлор опубликовал Mash в Facebook.

«Красивая, умная и умеет работать с большими кисточками. Это всё про неё, про актрису самых важных фильмов о любви, а теперь и художницу. Её картинки немного детские, но знающие люди называют их наивным искусством. Устав от наивности, Лола решила попробовать себя в социальной критике», - говорится в сообщении.

Порнозвезда нарисовала картину на спорную тему и была нещадно раскритикована россиянами. На картине изображен советский символ «серп и молот» рядом с немецкой свастикой. Теперь актрисе фильмов жанра порно грозит штраф и изъятие работы. В то же время отмечается, что картину уже успели продать.

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