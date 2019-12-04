МИД РФ готовится ответить Германии из-за высылки российских дипломатов

Москва считает высылку своих дипломатов недружественным шагом Германии.

Россия готовит ответ на высылку российских дипломатов из Германии.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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«Рассматриваем заявления немецкой стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить ответный комплекс мер», – заявили в МИД.

Как сообщал УНИАН, двух сотрудников посольства России в Германии было объявлено персонами нон-грата, поскольку российская власть, несмотря на настойчивые требования, не предоставила достаточного содействия в расследовании убийства чеченца в берлинском парке Tiergarten 23 августа.