МИД РФ готовится ответить Германии из-за высылки российских дипломатов
15:07, 04 декабря 2019Мир
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Москва считает высылку своих дипломатов недружественным шагом Германии.
REUTERS
Россия готовит ответ на высылку российских дипломатов из Германии.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
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«Рассматриваем заявления немецкой стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить ответный комплекс мер», – заявили в МИД.
Как сообщал УНИАН, двух сотрудников посольства России в Германии было объявлено персонами нон-грата, поскольку российская власть, несмотря на настойчивые требования, не предоставила достаточного содействия в расследовании убийства чеченца в берлинском парке Tiergarten 23 августа.
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