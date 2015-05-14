НАТО и ЕС хотят укрепить сотрудничество в борьбе с "гибридными" войнами - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что альянс и Европейский Союз заинтересованы в укреплении сотрудничества в борьбе с "гибридными" войнами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на итоговой пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

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"Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности) Федерика Могерини и я решили обратиться к нашим командам усилить сотрудничество НАТО и ЕС в противостоянии гибридным типам ведения войны", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь отметил, что сотрудничество НАТО и ЕС будет более эффективным в противостоянии "гибридным" угрозам.