В Сирии 8 детей погибли в результате артиллерийского обстрела (видео)
10:56, 03 декабря 2019Мир
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В результате обстрела со стороны Турции в Сирии погибли 11 человек, ранения получили более 20 человек.
По меньшей мере 8 детей, погибли в результате артиллерийского обстрела в Сирии
По меньшей мере 8 детей погибли в результате артиллерийского обстрела в Сирии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, турецкие военные стреляли по городу Таль-Рифат, в 20 км от турецкой границы. Один из снарядов разорвался во дворе местной школы, когда дети как раз выходили с уроков. В результате обстрела погибли 11 человек, среди них - 8 детей. Ранены еще 21. Большинство погибших детей были курдскими переселенцами.
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