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В Сирии 8 детей погибли в результате артиллерийского обстрела (видео)

10:56, 03 декабря 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, турецкие военные стреляли по городу Таль-Рифат, в 20 км от турецкой границы. Один из снарядов разорвался во дворе местной школы, когда дети как раз выходили с уроков. В результате обстрела погибли 11 человек, среди них - 8 детей. Ранены еще 21. Большинство погибших детей были курдскими переселенцами.

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Теги: #Турция#Сирия