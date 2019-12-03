В Сирии 8 детей погибли в результате артиллерийского обстрела (видео)

В результате обстрела со стороны Турции в Сирии погибли 11 человек, ранения получили более 20 человек.

По меньшей мере 8 детей погибли в результате артиллерийского обстрела в Сирии. Об этом говорится в сюжете ТСН. Читайте такжеИзраиль сообщил о массированном ударе по Сирии Как сообщается, турецкие военные стреляли по городу Таль-Рифат, в 20 км от турецкой границы. Один из снарядов разорвался во дворе местной школы, когда дети как раз выходили с уроков. В результате обстрела погибли 11 человек, среди них - 8 детей. Ранены еще 21. Большинство погибших детей были курдскими переселенцами.

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