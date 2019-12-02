Дания назвала ситуацию вокруг Гренландии главной угрозой нацбезопасности

В Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

Дания впервые объявила, что безопасность принадлежащей ей Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность.

Служба военной разведки Дании связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, пишет lb.ua со ссылкой на ВВС.

Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас - главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

Гренландия - часть Дании, которая пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договора с другими странами.

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Китай уже подписал с Гренландией договора о разработке местных месторождений.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала идею Трампа "абсурдной". Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу. После этого президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.