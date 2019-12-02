Дания назвала ситуацию вокруг Гренландии главной угрозой нацбезопасности
Дания впервые объявила, что безопасность принадлежащей ей Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность.
Служба военной разведки Дании связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, пишет lb.ua со ссылкой на ВВС.
Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас - главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.
Гренландия - часть Дании, которая пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договора с другими странами.
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Китай уже подписал с Гренландией договора о разработке местных месторождений.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.
В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала идею Трампа "абсурдной". Сама Гренландия также отвергла тезис о том, что ее вообще могут выставить на продажу. После этого президент США Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.