Пентаграммы в церкви и на овцах: деревню в Британии накрыла серия загадочных убийств

В окрестностях деревни были найдены трупы двух овец, а также израненная корова и два теленка.

Деревню Брэмшоу в графстве Гэмпшир на юге Англии накрыла серия убийств животных при загадочных обстоятельствах.

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Об этом сообщает The Mirror.

В окрестностях деревни были найдены трупы двух овец, а также израненная корова и два теленка. При этом на шкурах животных были нарисованы пентаграммы. Кроме того, сатанинские символы были обнаружены на стенах старинной церкви.

По мнению местных жителей, за «сатанинскими убийствами» может стоять один из фермеров. В то же время, преступников может быть несколько, поскольку в одиночку поймать и зарезать овцу или корову сложно.

Викарий местной церкви предположил, что это может быть серией ритуальных убийств. По его словам, район Нью-Форест, в котором находится деревня, с давних времен славился колдунами, связанными с темными силами.