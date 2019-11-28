Россия хочет, чтобы США помогали Донбассу "гумконвоями", как это делает она

Так официальный спикер российского МИДа Захарова прокомментировала публикацию госсекретаря США Майка Помпео в Твиттере о поддержке Украины.

В Министерстве иностранных дел России предложили Соединенным Штатам вместо заявлений в поддержку Украины оказать гуманитарную помощь оккупированному Донбассу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщила официальный спикер МИД России Захарова, комментируя публикацию в Твиттере госсекретаря США Майка Помпео о поддержке Украины.

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В частности, она подчеркнула, что США не входят в «нормандский формат» и их представители не будут присутствовать на переговорах 9 декабря в Париже.

«Возможно, есть желание почувствовать сопричастность процессу. Лучше бы гуманитарную помощь отправили на восток Украины. Мы все видим, что с каждой поставкой гуманитарной помощи, которую предоставляет Россия Донбассу, возникает все больше и больше обеспокоенности, резких комментариев со стороны Киева. Кто же против, чтобы США направили продовольствие, медикаменты, вещи, необходимые для гражданской инфраструктуры компоненты. Кто же против?» - спросила Захарова.

По ее мнению, это «прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи, а также проявления настоящей заботы о населении».

«США – обеспеченное государство. Могут себе такую помощь позволить. Пожалуйста! Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь – хотели бы рекомендовать. Кстати, не знаю, примут ее там или не примут – это уже вопрос не к нам», - подчеркнула Захарова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, Россия отправила на оккупированный Донбасс очередной, 93-й так называемый «гуманитарный конвой».

По заверению российской стороны, 2 колонны, состоявшие из 42 автомобилей, доставили на неподконтрольную Украине территорию детское питание, оборудование и медикаменты. Однако, учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной украинской группе из пограничников и таможенников не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 70%.