В Москве избили известного расследователя трагедии МН17 (фото)

Россиянин связывает нападение с недавним эфиром на российском телеканале, на котором он показал видеозаписи предыдущих нападений на себя.

В Москве (Россия) 27 ноября неизвестные напали на Руслана Левиева, который занимается расследованием трагедии МН17 и входит в состав Conflict Intelligence Team (CIT).

О нападении в Facebook написал сам пострадавший.

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Левиев сообщил, что неизвестный напал, когда он возвращался утром домой.

«Дальше провал памяти и следующее, что уже помню, – как захожу домой весь в зеленке и с гудящей головой», – написал он.

По словам Левиена, он получил удары в челюсть и легкие травмы после падения. Россиянин связывает нападение с недавним эфиром на российском телеканале, на котором он показал видеозаписи предыдущих нападений на себя.

Справка УНИАН. Руслан Левиев вместе с Conflict Intelligence Team ведут расследование обстоятельств сбитого малайзийского «Боинга». Именно команда CIT помогла Bellingcat найти фотографии, которые доказывают, что «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й бригаде ПВО России, дислоцированной в Курской области.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа JIT (Joint Investigation Team), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евросоюза, пришла к выводу, что авиалайнер рейса МН17 сбила ракета серии 9M38, которая была запущена с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем боевиков.

Летом 2018 года правительство Нидерландов сняло с Украины ответственность за катастрофу MH17.