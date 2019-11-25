Водитель фуры с 39 трупами признался, что давно перевозил нелегалов в Британию

Водитель грузовика признал себя виновным в организации канала нелегальной иммиграции в Великобританию.

Водитель грузовика, в котором погибли 39 человек, признал в суде, что полтора года занимался перевозкой нелегальных мигрантов в Британию.

25-летний Мо Робинсон из Северной Ирландии предстал перед судом в понедельник, 25 ноября, и признал себя виновным в организации канала нелегальной иммиграции в Великобританию, пишет Би-Би-Си.

Предполагается, что этот канал был частью глобальной сети. По его словам, он участвовал в этом с 1 мая 2018 года до 24 октября 2019 года, когда был арестован по подозрению в гибели людей в грузовике в Эссексе.

На вопросы суда Робинсон, который находится в тюрьме Белмарш в пригороде Лондона, отвечал по видеосвязи. Он признал, что участвовал в организации нелегальной иммиграции и с мая 2018 года получал наличные деньги криминального происхождения.

Признает ли он себя виновным в гибели 39 человек, у него не спросили. Кроме гибели людей, его обвиняют в организации нелегальной иммиграции и контрабанды.

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Вместе с Робинсоном по этому делу проходит 23-летний Кристофер Кеннеди из Северной Ирландии. Его обвиняют в организации нелегальной иммиграции людей в Британию с целью их эксплуатации.

Еще три человека, задержанных по подозрению в причастности к этому делу, были освобождены под залог.

Напомним, фургон-рефрижератор c телами 39 человек, которым управлял Робинсон, был обнаружен в ночь на 23 октября в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс. Погибли 31 мужчина и восемь женщин, среди них были несовершеннолетние. Все они были гражданами Вьетнама. Брат Фам Тхи Ча Ми, одной из погибших девушек, рассказал Би-би-си, что она заплатила контрабандистам 30 тыс. фунтов (38 тыс. долларов) за то, чтобы ее привезли в Британию. Рефрижератор, в котором находились погибшие, был доставлен в Эссекс на пароме из бельгийского порта Зебрюгге.