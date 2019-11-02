Фура с 39 трупами: полиция говорит, что все погибшие были гражданами Вьетнама
В полиции британского графства Эссекс подтвердили, что 39 человек, которых в октябре обнаружили мертвыми в грузовике, являются гражданами Вьетнама.
Как сообщается на сайте полиции, правоохранители продолжают сотрудничество с судмедэкспертами для идентификации жертв.
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"Мы считаем, что жертвами являются граждане Вьетнама, и мы контактируем с правительством Вьетнама. Мы непосредственно связались с семьями во Вьетнаме и Великобритании, и считаем, что нашли семьи некоторых жертв, путешествие которых закончилась трагедией на нашей земле", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что пока не могут объявить имени ни одной из жертв, и продолжают сотрудничать с вьетнамским правительством.
Эссекские правоохранители призвали всех, кто владеет какой-либо информацией о жертвах, немедленно им сообщать, и отметили, что для этого организованы горячие линии, на которых, в частности, работают переводчики с вьетнамского.
Как сообщал УНИАН, 23 октября британская полиция сообщила, что обнаруженный в графстве Эссекс грузовик с 39 телами въехал в Великобританию из Зебрюгге (Бельгия) через порт Пурфлит.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые объявили о смерти 38 взрослых и одного подростка, находившихся в контейнере грузовика.
27 октября 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который был за рулем грузовика, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. Мужчину арестовали.
Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.