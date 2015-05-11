Верховный суд Швеции отказался отменить арест Ассанжа

Об этом сообщает Рейтер.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Швеции готов рассмотреть апелляционную жалобу от Ассанжа об отмене выданного в его отношении ордера на арест.

Ассанж, который подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, дал согласие на то, чтобы шведские следователи допросили его в Лондоне. О том, что прокуратура Швеции намерена допросить Ассанжа, стало известно в середине марта.

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США.

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Как сообщал УНИАН, сайт WikiLeaks под руководством Ассанжа получил скандальную известность после публикации секретных донесений Пентагона, Государственного департамента и других государственных учреждений США.

Ассанж не раз заявлял, что экстрадиция в Швецию - это лишь предлог для последующей депортации в США и что американцы собираются судить его за причинение ущерба национальной безопасности страны. Правительство Эквадора предоставило Ассанджу политическое убежище, однако он не может им воспользоваться, поскольку будет арестован полицией сразу же после того, как покинет здание посольства и выйдет на улицу.