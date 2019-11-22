Стоял за терактами в РФ и Германии: Турция сообщила о задержании "топ-террориста" ИГ

Задержанный занимался изготовлением взрывчатки и организовывал нападения террористов-смертников.

Турция заявила о задержании одного из высокопоставленных членов террористического "Исламского государства", утверждая, что террорист стоит за терактами в России и Германии в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал в интервью изданию, что задержанный Юсуф Худа является одним из главарей ИГИЛ, который занимался изготовлением взрывчатки, а также организатором нападений с участием террористов-смертников.

По его словам, террориста поймали в ходе недавней военной операции на северо-востоке Сирии.

"Этот экстремист стоит за атаками, которые произошли в России и Германии в 2018 году", - сказал турецкий министр.

Он добавил, что Юсуф Худа несет ответственность за 20 террористических актов. Он также вербовал и тренировал террористов-смертников, утверждает турецкий министр.

Турция называет борьбу с ИГИЛ одной из важнейших задач, объясняя необходимость трансграничных операций на территории Сирии.