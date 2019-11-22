В США разбился военный самолет (видео)

Авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета.

Около военной базы Вэнс в штате Оклахома потерпел крушение военный тренировочный самолет.

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Об этом сообщило командование военной базы Венс в Twitter в четверг, 21 ноября.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота американских Военно-воздушных сил.

Отмечается, что авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета.

На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб, проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в американском штате Флорида во время авиашоу упал самолет, его пилот погиб.