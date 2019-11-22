цей матеріал доступний українською

В США разбился военный самолет (видео)

02:30, 22 ноября 2019
Мир
68 0
В результате авиакатастрофы погибли два пилота / скриншот

Читайте такжеОторвалось шасси: в Одессе Boeing 737 совершил жесткую посадку (видео)

Об этом сообщило командование военной базы Венс в Twitter в четверг, 21 ноября.

В результате авиакатастрофы погибли два пилота американских Военно-воздушных сил.

Отмечается, что авария сверхзвукового самолета Northrop T-38 Talon произошла во время тренировочного полета.

На месте инцидента работали сотрудники экстренных служб, проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в американском штате Флорида во время авиашоу упал самолет, его пилот погиб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#самолет