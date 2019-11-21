The Guardian: Украина знала о блокировании помощи США до разговора Трампа с Зеленским

Показания помощника американского министра обороны разрушают один из столпов защиты Трампа.

Украина выражала обеспокоенность блокированием американской военной помощи того же дня, когда состоялась скандальная телефонная беседа между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Это стало известно благодаря показаниям чиновника Пентагона в деле об импичменте президента США.

Как пишет The Guardian, показания Лоры Купер, которая занимает должность заместителя помощника министра обороны, опровергает ключевой столп защиты Белого дома. Защитники Трампа утверждают, что Киев якобы ничего не знал о замораживании помощи для украинской армии на 400 миллионов долларов.

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Купер сказала комитету Палаты представителей по вопросам разведки, что ее отдел 25 июля получил письмо от Госдепартамента. В нем говорилось о том, что посольство Украины и Комитет нижней палаты Конгресса по иностранным делам ставят вопросы о военной помощи.

«25 июля мой подчиненный получил вопрос от посольства Украины о том, что происходило с помощью в сфере безопасности. Поскольку на то время мы не знали, какие были распоряжения, мне сообщили, что член моего ведомства сказал в ответ украинскому чиновнику о нашем продвижении вперед в этом вопросе. Однако, он посоветовал посольству Украины свериться с Госдепартаментом», - сказала Купер.

На вопрос о том, интересовалась ли украинская сторона именно проблемой блокирования помощи, она ответила: «Было осознание этого и было выражение беспокойства».

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Издание пишет, что показания Купер очень важны. Ведь республиканцы утверждают, что Украина ничего не знала о замораживании помощи. И что в Киеве поняли это только за две недели до того, как 11 сентября деньги были разблокированы. Показания же Купер указывают на то, что президент Украины мог испытывать давление со стороны американского лидера перед пресловутым телефонным звонком.