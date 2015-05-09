В Тбилиси неизвестные облили мотоциклы россиян желтой и синей краской

В Тбилиси в ночь на 9 мая неизвестные облили несколько мотоциклов российских туристов желтой и синей краской, передает Крым.Реалии со ссылкой на местную телекомпанию «Рустави-2».

По информации телеканала, мотоциклы были припаркованы возле разных отелей, где остановились туристы.

Россияне утверждают, что они приехали в Грузию в рамках турне и не имеют никакого отношения к байкерскому клубу «Ночные волки». По мнению туристов, их мотоциклы, вероятнее всего, «покрасили» хулиганы.

Читайте такжеБезграничный цинизм: Путин пожелал украинцам и грузинам мираОб обращении российских мотоциклистов в правоохранительные органы не сообщается.

На прошлой неделе активисты организации «Свободная зона» в Тбилиси заставили двух россиян собственноручно срезать с мотоциклов георгиевские ленты. Позже правоохранительные органы Грузии задержали этих активистов.