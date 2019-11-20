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Китайский подросток установил новый рекорд по прыжкам на скакалке – 228 раз за 30 секунд (видео)

14:43, 20 ноября 2019
Мир
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Китаец Цэнь Сяолинь установил новый рекорд по прыжкам на скакалке / Скриншот - Youtube, New China TV

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Как сообщается в сюжете New China TV, рекорд был зафиксирован представителями книги рекордов Гиннеса на международных соревнованиях в Шанхае.

Способности спортсмена поразили пользователей соцсетей. На видео он двигается настолько быстро, что уследить за его движениями или скакалкой невозможно.

Ранее сообщалось, что в Англии мотогонщик Гай Мартин установил новый мировой рекорд скорости на тракторе, разогнав его до 217,5 км/час.

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Теги: #Китай#рекорд