Вспахать поле за минуту: в Англии парень разогнал трактор до 217,5 км/ч и попал в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Для установления рекорда водителю-трактористу понадобилось усовершенствовать свой транспорт.

В Англии мотогонщик Гай Мартин установил новый мировой рекорд скорости на тракторе, разогнав его до 217,5 км/час.

Видео невероятного заезда появилось на странице the independent в Twitter, передает ТСН.

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Также известно, что новое достижение было зафиксировано экспертами Книги рекордов Гиннеса. Важно отметить, что для фиксации нового мирового рекорда издание берет среднюю скорость двух последовательных пробегов в противоположных направлениях, чтобы учесть изменяющиеся условия, такие как ветер или уклон.

Достижение было зафиксировано в Англии на аэродроме Йоркшир в Елвингтоне.

Трактор JBL Fastrac 8000, используемый для нового рекорда скорости, оснащен 7,2-литровым дизельным двигателем, модифицированным для обеспечения мощности около 1000 лошадиных сил и 2500 Нм крутящего момента. Оригинальная коробка передач CVT была заменена шестиступкой, а также была установлена меньшая, более легкая и более аэродинамическая кабина.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежал также Гаю Мартину. Раньше он разгонял трактор до 166,7 км/ч, но решил не останавливаться на достигнутом.