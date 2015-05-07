В Непале почти миллион детей не смогут вернуться в школу из-за последствий землетрясения
21:56, 07 мая 2015Мир
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В Непале почти миллион детей не смогут возобновить школьное обучение из-за разрушений, которые возникли в результате землетрясения.
REUTERS
Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на CNN.
Как отмечается, из-за землетрясения были разрушены сотни школ.
По данным ЮНИСЕФ, более 950 тысяч школьников не смогут продолжить свое обучение в восстановление зданий.
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Как сообщал УНИАН, число погибших при землетрясении в Непале достигла 7759 человек, более 16 тысяч ранены.
Напомним, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля.
5 мая, полиция Непала, совместно с местными добровольцами, вытащила около 100 тел местных жителей и путешественников из-под лавины, вызванной разрушительным апрельским землетрясением, и продолжает поиски десятков пропавших без вести.
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