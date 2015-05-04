В Непале спасатели нашли тела 100 человек, погибших при сходе лавины

Об этом сообщают местные власти, передает ТСН. Ранее сообщалось, что поисковые службы Непала обнаружили тела около 50 погребенных под лавиной альпинистов.

Читайте такжеВ сети появилось видео разрушительной лавины на Эвересте"Местные волонтеры и полиция роют лопатами заносы глубиной до 2-х метров в поисках новых тел", - цитирует агентство Reuters помощника руководителя округа Гаутама Риму.

По его словам, среди погибших могут быть, по меньшей мере, семь иностранцев, однако на данный момент установлены личности только двух из них. Сейчас точно не известно, сколько именно человек могли находиться в этой местности в момент схода лавины, но, по данным местных властей, более 120 человек все еще могут оставаться погребенными под снегом.