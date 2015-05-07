Билл Гейтс построит сеть клиник в Африке и Азии
07:28, 07 мая 2015Мир
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Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил о планах по строительству сети медицинских учреждений в странах Азии и Африки для снижения детской смертности и предотвращения эпидемий вроде Эболы.
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс / Фото УНИАН
Как пояснил Гейтс, шесть медучреждений будут собирать всю информацию о болезнях, чтобы эпидемии можно было сдержать на ранней стадии, а также успеть оперативно подготовить вакцины, сообщает Русская служба ВВС.
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Компания Gates Foundation планирует вложить стартовую сумму в 75 млн долларов для финансирования сети таких специальных медцентров, предназначенных для мониторинга заболеваний.
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