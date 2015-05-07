Билл Гейтс построит сеть клиник в Африке и Азии

Как пояснил Гейтс, шесть медучреждений будут собирать всю информацию о болезнях, чтобы эпидемии можно было сдержать на ранней стадии, а также успеть оперативно подготовить вакцины, сообщает Русская служба ВВС.

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Компания Gates Foundation планирует вложить стартовую сумму в 75 млн долларов для финансирования сети таких специальных медцентров, предназначенных для мониторинга заболеваний.