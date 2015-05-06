Посольство РФ в Вашингтоне обнесли высоким забором с колючей проволокой - СМИ

Вокруг территории посольства России установлено высокое ограждение, но недавно на задней части забора была установлена еще и железная проволока.

Изменения заметила местная жительница Джойс Уинслоу, прогуливаясь в окрестностях посольства, сообщает Русская служба ВВС.

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В издании задались вопросом, почему эта мера безопасности появилась в последнее время. Газета не исключает, что Россия могла последовать примеру Белого дома, где планируют добавить шипы на ограду, чтобы предотвратить проникновения на территорию резиденции.

Washington Post не удалось получить комментария от посольства России.