РФ использует диппредставительства для информационной войны против Украины

Такое заявление сделал представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. "Россия активно использует свои дипломатические учреждения для дерзкой информационной кампании, чтобы подорвать доверие к Украине. Так, вчера МИД России распространил дезинформацию о якобы обстреле украинскими войсками жилого района Донецка из тяжелой артиллерии. Об этом, в частности, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров действующему председателю ОБСЕ Ивице Дачичу", - пояснил Александр Мотузяник.

Читайте такжеКлимкин: Россия ведет гибридную войну и в ЕСПо его словам, традиционно российская "так называемая "дипломатия" распространяет то, что не соответствует действительности".

Александр Мотузяник подчеркнул, что Украина выполняет минские договоренности, и не открывает огонь по городам, а тяжелое вооружение с украинской стороны было давно отведено в соответствии с минскими соглашениями.

"Кроме того, уже имели место случаи, когда боевики вели провокационные обстрелы из артиллерийских систем по жилым кварталам населенных пунктов, которые находятся под их контролем. Факты таких провокаций неоднократно были подтверждены представителями ОБСЕ и совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и линии разграничения сторон", - добавил спикер.