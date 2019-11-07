Washington Post: Поведение Трампа в отношении Украины было ошибкой, и его чиновники это знали

Опубликованные на этой неделе показания в деле об импичменте разоблачают длительную и последовательную кампанию, нацеленную заставить Киев помочь американскому президенту победить на выборах снова.

Заявив ранее о намерении рассмотреть все доказательства против Дональда Трампа относительно его требований к президенту Украины, республиканец сенатор Линдси Грэм занял новую позицию. Теперь он отказывается читать стенограммы показаний от чиновников, которые были свидетелями или работали над продвижением этих коррупционных договоренностей.

Такое прятанье головы в песок жалко, но понятно. Для любого, кто просмотрит стенограммы, опубликованные Комитетом Палаты представителей по вопросам разведки на этой неделе, все стало бы очевидно. Даже те чиновники, которых Трамп назначил сам, считали, что его поведение с Украиной было неправильным, глупым и вредным для важных двусторонних отношений. Об этом пишет Washington Post в редакционной статье.

Гордон Сондленд, который пожертвовал миллион долларов инаугурационному комитету Трампа, а затем стал послом в Евросоюзе, подтвердил, что президент США через своего личного адвоката Рудольфа Джулиани установил для президента Украины Владимира Зеленского условия для организации встречи в Белом доме. Условия, по словам Сондленда, «становились все более зловещими». Сначала украинская сторона должна была пообещать расследовать коррупционные дела в целом, затем конкретно против газовой компании, на которую работал сын Джо Байдена. А потом, появились требования, чтобы Зеленский объявил о расследовании публично.

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Наконец Сондленд признал, что Трамп заблокировал военную помощь США, чтобы надавить на Зеленского, и сообщил об этом одному из главных помощников украинского президента. Посол США в ЕС также выразил убеждение, что было «неправильно» требовать расследование против Байдена. И возможно это было даже незаконно. Курт Волкер, республиканец, которого администрация Трампа назначила специальным представителем в Украине, в своих показаниях сказал, что требования начать расследование против бывшего вице-президента США были безосновательными. А украинские источники, которые говорили о его «преступлениях», не заслуживали доверия.

«Помните, эти два мужчины – не бюрократы «глубокого государства» или «не сторонники Трампа». Они были людьми, назначенными представлять президента и работать над достижением соглашений, которых он требовал от украинцев», - пишет издание.

Волкер и Сондленд были возмущены тем, что Трамп передал обсуждение относительно Украины в руки Джулиани, который распространял фальшивые теории заговора о Байдене и после США в Украине Мари Йованович. Но по словам Сондленда, он и профессиональные дипломаты Госдепартамента не могли ничего сделать с адвокатом президента.

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Госдепартамент вообще был парализован и «кастрирован» из-за пассивности его руководителя Майка Помпео, который, судя по всем свидетельствам, стал воплощением трусости. По словам Сондленда, когда он заговорил с Госсекретарем о проблеме Джулиани, тот закатил глаза и сказал: «Нам нужно с этим разобраться». Но он ничего не сделал после этого. Он отверг все просьбы своего старшего советника Майкла Маккинли защитить посла в Киеве. Помпео слушал телефонный разговор, во время которого Трамп подталкивал Зеленского к началу расследования против Байдена. Но в отличие от Волкера, он не выступил против этих требований. Нет доказательств и того, что Госсекретарь говорил с президентом США о заблокированной военной помощи для украинской армии.

История, выплывшая из процедуры импичмента, запущенной в Палате представителей, - это не о единственном телефонном звонке, на котором Грэм и другие республиканцы сосредоточатся. Она описывает длительную и последовательную эскалацию кампании, нацеленной заставить Украину помочь Трампу снова победить на выборах. В процессе были освобождены американские дипломаты, которые обычно руководили отношениями. Даже чиновники, которые пытались делать эту грязную работу, в конце признали, что это было неправильно. Республиканцы могут прийти к противоположному выводу, только если пойдут по стопам Грэма и не будут ничего читать вообще.