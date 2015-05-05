Amnesty International: На мирных жителей Алеппо сбрасывают бочковые бомбы

Бочковые бомбы сбрасываются на школы, больницы, мечети и рынки, сообщает Amnesty International.

"Широкое распространение зверства, в частности, порочные и безжалостные бомбардировки гражданских районов со стороны правительственных сил, сделали жизнь гражданских лиц в Алеппо еще более невыносимой. Эти предосудительные и регулярные удары по жилым районам говорят о политике сознательного и систематического нанесения ударов по гражданским лицам, что является военным преступлением и преступлением против человечности", - сообщает директор программы Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Филип Лютер.

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Согласно данным Amnesty International, в прошлом году в Алеппо от использования бочковых бомб погибли более 3 000 гражданских, и более 11 000 мирного населения по всей Сирии с 2012 года.