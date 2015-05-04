СМИ: США отправили в Грузию тяжелую военную технику для учений

Об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на официальный сайт американской Армии. Грузино-американские учения Noble Partner пройдут на военном аэродроме и полигоне Вазиани (близ Тбилиси). В учениях, которые официально стартуют 11 мая, примут участие около 600 американских и грузинских военных из роты "Альфа" 12 батальона первой пехотной бригады ВС Грузии, первой механизированной роты 42 батальона четвертой механизированной бригады и взвода военной полиции.

Читайте такжеВ Норвегии начались учения НАТО по обнаружению и уничтожению подводных лодок"Подобного рода передвижения из Варны, Болгария, через Черное Море до порта Батуми открывают новые возможности для транспортировки (грузов – УНИАН) между партнерами. Расширение свободы передвижения облегчает доступность учений с партнерами, также как и быстрое реагирование на чрезвычайные операции", - заявил старший уорент-офицер армии США Марк Шавен.

Как отметили в министерстве обороны Грузии, целью учений является повышение готовности участия в будущих операциях НАТО.

"Учения впервые проводятся в Грузии и ставят перед собой цель сближения грузинской роты с силами быстрого реагирования НАТО, а также повышение готовности участия в будущих операциях и учениях НАТО", - говорится в сообщении.