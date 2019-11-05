Швеция продолжит давить на Россию санкциями

Министр иностранных дел Королевства Швеция заверила в четкой позиции по сохранению проблематики оккупированного Россией Крыма в международной повестке дня.

Швеция подтвердила неизменность позиции в продолжении санкционного давления Европейского Союза на Российскую Федерацию.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде сказала во время встречи в Стокгольме с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

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Стороны обсудили динамику двустороннего диалога, в том числе на высшем уровне.

Линде подтвердила неизменность поддержки шведской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию по сохранению проблематики оккупированного Россией Крыма в международной повестке дня и продолжение санкционного давления на РФ.

Отдельно была положительно отмечена результативность усилий правительства Украины в реализации внутренних реформ.

Как сообщал УНИАН, Украина, Черногория, Албания и Норвегия вслед за Европейским Союзом продлили на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и представителей самопровозглашенных «ЛДНР».