Дания разрешила строительство "Северного потока-2": что это за проект и какую угрозу он несет для Украины (видео)
Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании - УНИАН) протяженностью 147 км, говорится в сообщении ведомства.
Это была последняя страна ЕС, которая не хотела согласовывать маршрут. Ранее строительство одобрили Германия, Финляндия и Швеция.
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Что это за проект и какую угрозу он несет для Украины?
Северный поток - газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Это газопровод в обход Украины. Стоимость проекта - 9,5 миллиарда евро.Его финансируют "Газпром" и пять европейских компаний.
Поток начали строить в 2016 году, и планируют запустить до конца 2019. Украина выступает категорически против его строительства. Позицию Украины поддерживают США и угрожают санкциями. Также Украину поддержали Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония.
Однако, после нескольких лет дискуссий Европа таки дала проекту "зеленый свет". Таким образом, Украина рискует остаться без транзита газа в Европу. Ведь газовый контракт с Россией истекает 31 декабря этого года. А это миллиарды долларов дохода в госбюджет. Кроме того, в Украине могут возникнуть проблемы с поставками газа через "реверс".
Как сообщал УНИАН, строительство "Северного потока-2" через акватории Германии и Финляндии уже полностью завершено, Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2".