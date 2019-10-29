Протесты в Чили обернулись мародерствами и поджогами – полиция применила водометы и слезоточивый газ

Демонстранты не прекращают протестные акции, хотя восемь министров уже лишились своих должностей.

Массовые протесты в Чили не утихают, несмотря на то, что президент страны Себастьян Пиньера сменил ряд министров.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что протесты переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов вблизи дворца "Ла Монеда" – официальной резиденции президента. В городе также зафиксированы поджоги и акты мародерства.

Президент республики Себастьян Пиньера несколькими часами ранее обновил состав правительства, сменив восемь министров, включая министра внутренних дел и общественной безопасности Андреса Чадвика. Он объяснил такой шаг необходимостью изменений.

Как сообщал УНИАН, протесты в Чили продолжаются с середины октября. Их вызвало повышение цен на общественный транспорт. В часы пик цена проездных билетов в метро выросла с 800 до 830 песо ($1,17).

Сначала чилийцы проводили мирные акции, однако 18 октября они переросли в столкновения с правоохранителями. Демонстранты разгромили несколько станций метрополитена в Сантьяго. Также начали поджигать автобусы и здания.