Президент Франции Олланд не приедет в Москву на 9 мая

Визит французского президента в Москву также не запланирован и после праздника. "Насколько нам известно, у него (Олланда) другие поездки, поэтому такого визита не планируется", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

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Из-за военной агрессии России в Украине большинство президентов и премьер-министров ведущих государств отказались ехать в Москву 9 мая, не желая праздновать окончание Второй мировой войны в обществе Владимира Путина.

Среди отказавшихся от приглашения Кремля президены прибалтийских стран, США, Германии, Болгарии, Польши, Израиля, Японии, Молдовы, Грузии, Австрии, Швеции и ряда других стран.

Примечательно, что приглашение Владимира Путинаотклонил и президент Беларуси Александр Лукашенко, поскольку планирует 9 мая принять парад в Минске.

Всего приглашения в Москву на Парад Победы были направлены главам 68 государств, среди которых президента Украины нет.